Magic: The Gathering, i fratelli Russo lasciano il progetto in favore di Jeff Klyne

I fratelli Russo non sono più legati alla serie animata Netflix dedicata a Magic: The Gathering, lasciando l'incarico al Jeff Klyne di Transformers: Prime.

Nel 2019 Netflix, Wizards of the Coast e i fratelli Russo (registi di alcuni dei film più noti del Marvel Cinematic Universe, tra cui il blockbuster Avengers: Endgame) hanno annunciato la produzione di una nuova serie animata basata su Magic: The Gathering. I lavori sulla serie, a quanto pare, sono andati a rilento, fino all’abbandono del progetto da parte dei Russo e all’arrivo di un nuovo showrunner: Jeff Klyne.

Klyne, già a capo del progetto relativo a Transformers: Prime, sembra sia stato indicato direttamente dai Russo come sostituto:

Sono grato ai Russo per avermi coinvolto con la serie di Magic: the Gathering. (…) Si tratta di una di quelle rare proprietà intellettuali con una mitologia così ricca che già decidere cosa trattare è metà del lavoro!

Anche Netflix e Wizards of the Coast dicono la loro:

Anche se i fratelli Russo non sono più parte della serie animata, la loro passione per il gioco, combinata con la loro prospettiva creativa e gli stimoli elargiti ci hanno aiutato a plasmare il progetto in un modo che crediamo piacerà sia ai fan del gioco che ai neofiti del Gathering Universe.

Il tutto, dunque, è avvenuto in maniera amicale e i lavori dovrebbero dunque ricominciare presto, anche se con uno staff in gran parte rinnovato, dunque ancora senza una data anche solo indicativa per la presentazione della serie.

