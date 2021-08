Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli: una nuova clip ufficiale dal film Marvel

Shang-Chi si ritrova su un autobus in corsa, attaccato da sconosciuti che vogliono la sua misteriosa collana… come andrà a finire? Con uno spettacolare combattimento, ovviamente!

Marvel Entertainment ha rilasciato oggi la clip ufficiale “Does He Look Like He Can Fight?” tratta da Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, prossimo film facente parte del Marvel Cinematic Universe ad arrivare nei cinema.

Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli vede nel cast anche la presenza di Tony Leung nel ruolo di Wenwu, Awkwafina nel ruolo dell’amica di Shang-Chi, Katy, e Michelle Yeoh nel ruolo di Jiang Nan. Il cast comprende anche Fala Chen, Meng’er Zhang, Florian Munteanu e Ronny Chieng.

Il film, in arrivo nelle sale il primo settembre, è diretto da Destin Daniel Cretton e prodotto da Kevin Feige e Jonathan Schwartz, mentre Louis D’Esposito, Victoria Alonso e Charles Newirth sono i produttori esecutivi. David Callaham & Destin Daniel Cretton & Andrew Lanham hanno firmato la sceneggiatura.

Leggi anche: