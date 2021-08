Nicole Kidman nella bufera: non ha rispettato la quarantena a Hong Kong

Nonostante per legge avrebbe dovuto sottostare a una quarantena di 12 giorni, Nicole Kidman è stata dispensata per cause lavorative: ed è subito polemica.

L’attrice Nicole Kidman è volata a Hong Kong per partecipare alle riprese di The Expats, di cui è anche produttrice: fin qui nulla di strano, se non fosse che è stata favorita dall’ufficio per il commercio e lo sviluppo economico locale, garantendole di non dover sottostare all’attuale quarantena standard prevista per tutti coloro che entrano nel Paese, a prescindere dall’essere vaccinati per il COVID-19 o meno.

L’ufficio ha difatti affermato che l’operato dell’attrice è fondamentale per mantenere le necessarie operazioni di sviluppo dell’economia di Hong Kong, cosa che a molti è parsa decisamente esagerata, dato che la produzione del serial Amazon Prime Video sicuramente è un incentivo economico ma non così fondamentale per un’isola che economicamente si fonda su altri settori.

Il privilegiare l’economia a scapito della salute pubblica in un caso del genere ha molto infastidito l’opinione pubblica locale, che ha gridato allo scandalo e all’utilizzo di due pesi e due misure a seconda dei casi e delle personalità, visto che molti residenti stessi di Hong Kong stanno avendo difficoltà a tornare in patria, mentre l’attrice ha ottenuto un lasciapassare con facilità.

