Avengers 5 e il trailer di Spider-Man: No Way Home, Kevin Feige prende tempo

Il boss dei Marvel Studios, Kevin Feige, aggiorna riguardo all'attesissimo trailer di Spider-Man: No Way Home e al futuro Avengers 5...

Il futuro del Marvel Cinematic Universe, per il pubblico, è ancora in buona parte un’incognita: conosciamo quali film faranno parte della Fase Quattro (e sono numerosi!) ma sappiamo ben poco di cosa parleranno, mentre per le serie tv è ancora più complesso metterle in ordine anche solo di uscita. Niente è ancora adamantino, probabilmente, ma se c’è un uomo che ha le idee più chiare di tutti quello è sicuramente Kevin Feige, boss dei Marvel Studios, che durante le interviste tenutesi in occasione del lancio di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli ha aggiornato su due questioni molto sentite dai fan: Avengers 5 e il fantomatico trailer di Spider-Man: No Way Home.

Riguardo quest’ultimo, riguardo all’uscita continuamente disattesa, ha affermato:

Shang-Chi sta per uscire e il trailer di Eternals è appena stato rilasciato, e sì, il 17 dicembre avremo il terzo film della trilogia Homecoming in uscita, con Sony, Jon Watts e Tom Holland. Vi posso solo garantire che ci sarà un trailer prima che il film esca.

il che, naturalmente, equivale a dichiarare praticamente il nulla.

E riguardo ad Avengers 5?

Penso che vogliamo che passi un ragionevole lasso di tempo da Endgame prima di partire con un’altra saga, che comunque è già in corso. Ma c’è bisogno di tempo, come abbiamo fatto in Fase 1, per creare la saga in cui metti tutti insieme.

È ragionevole dunque pensare che gli avvenimenti che stiamo vedendo già in questo inizio di Fase 4 porteranno a una nuova formazione degli Avengers e a un nuovo super-blockbuster, ma che non lo vedremo prima della Fase 5, quando si saranno assestati gli equilibri per tutti i nuovi e vecchi personaggi che stanno per tornare o debuttare sul piccolo e grande schermo.

