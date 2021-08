YouTube permetterà di saltare ai capitoli dei video durante la ricerca

Come confermato, YouTube sta per aggiornarsi con delle notevoli novità, fra cui nello specifico due feature che miglioreranno la sezione di ricerca sul sito.

Per fortuna, nonostante YouTube risulti una delle leader nel settore dell’intrattenimento, non mancano diversi aggiornamenti atti a migliorare le funzionalità della piattaforma, fra nuove aggiunte e update di feature già esistenti, con anche relativi fix dove necessari. Questa volta abbiamo a che fare con un’implementazione quasi scontata, ma che in realtà fino a oggi non è stata presente all’interno del sistema, e con il suo debutto potrà rendere la ricerca degli utenti molto più facile e interessante.

Esatto, parliamo di una novità legata in particolar modo alle ricerche, visto che YouTube ha brevettato un sistema che permetterà agli utenti di visualizzare i vari capitoli dei video già in fase di osservazione dei contenuti, senza che risulti obbligatorio doverli aprire singolarmente. Grazie alla novità in questione, non sarà necessario dover quindi entrare ogni filmato al fine di saltare ai momenti salienti che interessano all’utente, con anche eventuali caricamenti necessari, e prima del click (o tap) si potrà direttamente arrivare dove si desidera con molta più facilità.

Fra le altre novità confermate, riportate sulle pagine di The Verge, troviamo l’arrivo delle preview per i video su mobile, che permettono di vedere alcuni frame in rapida sequenza per capire se i contenuti risultano interessanti in base ai propri interessi, nonché attinenti ai titoli inseriti da parte dei creator. Come ulteriore miglioramento delle ricerche troviamo invece un sistema che farà il possibile per riuscire a soddisfare le esigenze degli utenti.

Laddove infatti determinate parole non portassero ad alcun risultato, YouTube si preoccuperà di tradurre titolo, descrizione e caption dei contenuti non provenienti dal proprio paese e ovviamente realizzati con lingua diversa, il che fornirà quindi una possibile valida alternativa a quello che non si è riusciti a trovare durante la fase di ricerca. Per il momento il tutto è pensato solamente per la lingua inglese, con altre che arriveranno in futuro.