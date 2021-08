Twitter lancia una feature per segnalare la disinformazione

Twitter ha annunciato ufficialmente una nuova feature che permetterà di combattere la disinformazione, grazie all’aiuto degli utenti che avranno modo di impegnarsi per questa causa. Si tratta di una funzionalità di report che la community può di utilizzare già da oggi nel caso in cui ritenga che determinati cinguettii contengano disinformazione, bene o male in qualunque ambito.

Il tutto avviene in maniera simile quando si reportano agli admin della piattaforma eventi spiacevoli come contenuti dannosi e insulti, ma in questo caso sarà sufficiente specificare la categoria della presunta disinformazione ed inviare il report come sempre. Nonostante siano presenti diverse nicchie, il tutto è prevalentemente mirato a fermare la fuga di informazioni false relative al COVID-19, le quali risultano particolarmente pericolose. Nella sezione salute è stata inserita una voce apposita, che permetterà quindi un’estrema precisione da parte della piattaforma nel valutare le richieste.

Twitter ha confermato che la feature è disponibile in Australia, Corea del Sud e Stati Uniti, e che farà degli esperimenti prima di lanciarla a livello globale, i quali si stima dureranno all’incirca qualche mese. Durante i test, come specificato, non tutte le segnalazioni troveranno riscontro, ma i dati permetteranno a Twitter di capire il modo in cui la funzionalità potrà essere espansa e migliorata successivamente.

Speriamo ovviamente che la novità possa risultare utile, e che Twitter possa sin da subito fornire i giusti riscontri per dare le giuste punizioni agli utenti che creano giornalmente problemi sulla piattaforma legati alla disinformazione, i quali risultano particolarmente gravi nel campo medico e – soprattutto – per quanto concerne la pandemia del Covid. Sembra che anche in Italia avremo per fortuna modo di contribuire a questo traguardo, che come detto in apertura sarà possibile grazie alla collaborazione dell’utenza che giornalmente sfrutta le potenzialità della piattaforma.