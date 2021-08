TeamGroup annuncia nuovi SSD ottimizzati per PS5 con tagli fino a 8 TB

È passato pochissimo tempo da quando Sony ha annunciato il suo nuovo update in beta per PlayStation 5, il quale – fra diverse altre novità – permette l’inserimento di un SSD M.2 nell’apposito slot della console, rimuovendo la scocca. Purtroppo questo non è disponibile ancora per tutti gli utenti, visto che è necessario far parte del relativo programma al fine di sfruttare la nuova funzionalità, ma sono molti i clienti dell’azienda nipponica che hanno deciso sin da subito di farsi trovare preparati e di acquistare un SSD sufficientemente capiente per la loro piattaforma di gioco.

Di conseguenza, diversi brand si sono fatti avanti nel presentare prodotti compatibili e ottimizzati per PS5, ed è questo il caso di TeamGroup Japan, il quale ha annunciato la propria serie T-Force Cardea A440 Pro Special pensata appositamente per PlayStation 5. Parliamo dei migliori dispositivi mai realizzati dalla compagnia, che infatti si presentano per quanto riguarda le performance con velocità di lettura fino a 7.400MB/s e di scrittura sequenziale 7.000 MB/s, numeri davvero da capogiro.

Si parla di cifre alte anche per quanto riguarda la capienza, visto che i tagli annunciati sono di 1 TB, 2 TB, 4 TB e addirittura 8 TB, per ogni esigenza dei giocatori, con i prezzi che salgono ovviamente in maniera esponenziale mentre si sale (fino ad arrivare a 2.000 dollari). Come confermato, gli SSD arriveranno già equipaggiati con un dissipatore sufficiente per l’ecosistema di PlayStation 5, il quale funzionerà ovviamente in maniera migliore nel caso in cui la scocca resti rimossa, ma svolge stando a quanto dichiarato il suo lavoro anche senza questo dettaglio.

La finestra di lancio attualmente è fissata ad ottobre, ed è bene specificare che I driver arriveranno con una garanzia di 5 anni, e non ci resterà che scoprire se i dati dichiarati risulteranno precisi, presentandoci quindi dei veri e propri mostri di potenza.