Nel mezzo del mese di agosto ci vogliono nuovi anime che vengano in nostro soccorso. Abbiamo raccolto per voi 15 anime da vedere su Prime Video per tutti i gusti.

Quando si pensa a Prime Video, si potrebbe non pensare immediatamente al catalogo di anime. Tuttavia, questa piattaforma ha davvero molto da offrire nel reparto anime, incluse molte serie che non possono essere trovate da nessun’altra parte, nemmeno su Crunchyroll.

Alcuni dei migliori anime su Prime Video includono serie come Inuyashiki, in cui un uomo anziano con il cancro viene trasformato contro la sua volontà in un robot follemente potente, e Wotakoi, che segue la storia e l’innamoramento di due fan degli anime. C’è chiaramente una serie anime per tutti i gusti, dai fan della vecchia scuola ai nuovi devoti.

Si dice che la prima animazione giapponese sia stata realizzata e pubblicata nel 1917. Parlando del primo anime famoso in Giappone, Astro Boy è stato pubblicato nel 1963 come prima serie di anime trasmessa in TV.

Circa centinaia di nuovi anime vengono trasmessi in TV e distribuiti alle piattaforme di streaming di film e arrivano sugli schermi ogni anno, e il numero di anime da non perdere sta aumentando di anno in anno. L’industria degli anime ha prosperato sostanzialmente in Giappone in parte perché il paese ha altre forme di cultura pop come manga, videogiochi e light novel. Ecco le15 migliori serie di anime su Prime Video che molti di voi non hanno ancora visto.

Dororo

Iniziamo la nostra lista dei 15 migliori anime da vedere su Prime Video con un titolo molto particolare: Dororo. La storia è ambientata durante il periodo Sengoku. Hyakkimaru è un giovane samurai che combatte e distrugge demoni. Durante il suo viaggio per il Giappone gli si affianca Dororo, un giovane ladruncolo.

“Hyakkimaru” significa letteralmente “ragazzo dei 100 demoni”. Alla sua nascita, 12 parti del corpo (48 parti del corpo nel manga) gli vengono sottratte da altrettanti demoni, in virtù del patto stipulato dal padre con essi, per sacrificare il figlio in cambio di potere.

Come conseguenza di tutto ciò, il neonato non ha neanche un aspetto umano, e la madre è costretta dal marito ad abbandonarlo in una cesta sul fiume. Il bambino viene successivamente trovato dal Dottor Jukai, un chirurgo che lo tiene con sé, curandolo ed allevandolo. Questi, accortosi ben presto degli accentuati poteri mentali posseduti dall’informe neonato, lo guarisce con metodi magico-alchemici e gli fornisce un corpo artificiale (a partire dai resti dei bambini morti in guerra) col quale egli può andare in seguito a caccia dei demoni.

Ogni volta che Hyakkimaru riesce ad ucciderne uno, riacquista una parte perduta del corpo. Hyakkimaru inizia ad andare per la sua strada e cerca di scoprire come recuperare i pezzi rubati al suo corpo e ritrovare la sua umanità perduta. Basato sul manga del 1967 del leggendario Osamu Tezuka, Dororo è un racconto epico che segue il viaggio di un bambino orfano e di uno spadaccino che sconfiggono i demoni che incrociano la loro strada.

Vinland Saga

Continuiamo la nostra lista dei 15 migliori anime su Prime Video con un Vinland Saga. Quindici anni fa il comandante vichingo, Thors Snorresson, disertò una battaglia navale e iniziò una vita pacifica in Islanda con sua moglie Helga. Ora, nell’anno 1002, il loro giovane figlio, Thorfinn, desidera vedere il paradiso chiamato Vinland. Un giorno, il Jomsviking Floki arriva al villaggio di Thorfinn per arruolare Thors in battaglia, che si rivela essere lui stesso un ex Jomsviking. Tuttavia, il vero motivo è che Floki vuole uccidere Thors come punizione per aver disertato quindici anni prima.

Thorfinn si intrufola sulla nave di suo padre nonostante i suoi ordini di rimanere a casa, e la nave viene infine attirata in una trappola alle Isole Faroe dove gli viene tesa un’imboscata da una banda di mercenari guidati da Askeladd, con cui Floki aveva cospirato per uccidere Thors. Con la sua grande forza e abilità, Thors all’inizio combatte gli aggressori anche senza usare la forza letale, ma si sottomette all’esecuzione dopo che Thorfinn è stato preso in ostaggio.

Dopo la morte di suo padre, Thorfinn si unisce all’equipaggio di Askeladd per vendicare suo padre e sfida costantemente il suo comandante a vari duelli.

Nel 1013, la compagnia di Askeladd trovò impiego come mercenari nell’invasione danese di Londra sotto Thorkell l’Alto.

Vinland Saga è basato su una serie manga storica giapponese scritta e illustrata dall’autore Makoto Yukimura.

Wotakoi: Love Is Hard For Otaku

Wotakoi: Love Is Hard For Otaku è l’anime più romantico dei 15 migliori anime su Prime Video e vede la storia di due impiegati che non riescono a capire l’intera faccenda del romanticismo, principalmente perché credono di essere entrambi nerd senza speranza. Questa classificazione autoimposta rende difficile il funzionamento della loro relazione.

Questa è una delle poche storie d’amore che presenta personaggi adulti, quindi se i drammi adolescenziali vi hanno stancato, questa è sicuramente una serie da vedere.

Wotakoi: Love Is Hard for Otaku è basata su una serie webmanga giapponese scritta e illustrata da Fujita. È stata pubblicata per la prima volta su Pixiv il 17 aprile 2014.

Made In Abyss

Una ragazza orfana di nome Riko vive nell’orfanotrofio Belchero nella città di Orth. La città circonda uno strano buco gigante che scende in profondità nella terra, noto come l’Abisso. L’Abisso ospita manufatti e resti di civiltà ormai lontane, ed è quindi un luogo di caccia popolare per i cosiddetti Cave Raiders, che intraprendono discese ardue e pericolose nella fossa piena di nebbia per recuperare qualsiasi reliquia riescano a trovare.

Il ritorno dall’Abisso può essere pericoloso poiché “la Maledizione dell’Abisso”, una malattia misteriosa e potenzialmente fatale, si manifesta durante l’ascensione.

Più si va in profondità, più acuti sono gli effetti della maledizione; pochi di coloro che sono scesi nelle regioni inferiori sono tornati a raccontare le loro esperienze.

Alcuni leggendari Cave Raiders guadagnano il titolo di White Whistles, uno dei quali è la madre di Riko, Lyza, che si presume sia morta dopo aver intrapreso un'”ultima discesa” nell’Abisso.

Made in Abyss è basato su un manga giapponese scritto e disegnato da Akihito Tsukushi.

Kabaneri Of The Iron Fortress

Un misterioso virus appare durante la rivoluzione industriale e trasforma gli esseri umani infetti in kabane (“cadaveri”) e si diffonde rapidamente. I Kabane sono creature non morte aggressive che non possono essere sconfitte a meno che il loro cuore d’oro incandescente, che è protetto da uno strato di ferro, non venga trafitto o una parte importante del corpo sia completamente recisa (come la testa). Sfortunatamente, la maggior parte delle armi e le pistole a pressione di vapore usate dai bushi (“guerrieri”) non sono molto efficaci contro di loro.

Nell’isola di Hinomoto, le persone hanno costruito “stazioni” simili a fortezze per ripararsi da queste creature. Le persone accedono alle stazioni e trasportano merci tra di loro con l’aiuto di locomotive a vapore fortificate. Un giorno però, un hayajirō dirottato dai kabane si schianta contro la stazione di Aragane e invadono la città.

Un giovane ingegnere di nome Ikoma sfrutta l’occasione per testare con successo la sua arma anti-kabane, la “pistola perforante”, ma viene infettato, e diventa un Kabaneri, un ibrido uomo-kabane.

Banana Fish

Durante la guerra del Vietnam nel 1973, il soldato americano Griffin Callenreese spara contro il suo stesso squadrone in una frenesia senza senso. Viene placato quando Max Glenreed, un amico e commilitone, gli spara alle gambe. Quando Griffin crolla, pronuncia le parole “Banana Fish”.

Dodici anni dopo, Griffin, ora gravemente malato di mente, viene accudito dal fratello minore Ash, il capo di una banda di ragazzi di strada a New York City. Una notte, Ash incontra un uomo ferito a morte che gli dà una fiala di una sostanza sconosciuta e un indirizzo in California; l’uomo pronuncia le parole “Banana Fish” prima di morire.

Ash inizia a indagare sul significato di “Banana Fish”, anche se viene ostacolato da Dino Golzine, un boss mafioso corso che ha educato Ash da bambino a diventare il suo schiavo sessuale ed erede del suo impero criminale.

Nel corso della sua indagine, Ash riunisce diversi alleati: Shunichi Ibe, un fotoreporter, e Eiji Okumura, il suo assistente, che ha viaggiato dal Giappone per riferire sulle bande di strada; Shorter Wong, un capobanda che controlla Chinatown; e Max, che Ash incontra in prigione mentre è detenuto con una falsa accusa di omicidio. Quando Griffin viene colpito e ucciso in una rissa con gli uomini di Golzine, il gruppo si propone di risolvere insieme il mistero di “Banana Fish”.

Banana Fish è basato su un manga giapponese scritto e disegnato da Akimi Yoshida.

Inuyashiki Last Hero

Inuyashiki Ichiro è un uomo anziano e senza amici con una famiglia indifferente. Una fatidica sera in un parco pubblico quasi vuoto, viene colpito da un’esplosione di origine extraterrestre e il suo corpo viene sostituito da un corpo meccanico incredibilmente potente, ma ancora esteriormente umano.

Si rende presto conto dell’entità dei poteri del suo corpo e, dopo aver salvato un senzatetto picchiato da un branco di adolescenti, decide di dedicarsi al bene, usando i suoi poteri per curare le malattie incurabili e combattere il crimine.

Tuttavia, un adolescente che era con lui al momento dell’esplosione, Shishigami Hiro, ha avuto la stessa sorte di Ichiro, ma a differenza di Inuyashiki, Shishigami diventa uno psicopatico che usa le sue nuove abilità per uccidere varie persone, dai compagni di classe che lo infastidiscono a famiglie innocenti, compresi i bambini piccoli, solo per divertimento. I suoi atti di spietata crudeltà lo portano alla polizia, che non può fare nulla per fermarlo. Hiro diventa il criminale più ricercato del paese.

Inuyashiki è basato su un manga di fantascienza giapponese scritto e illustrato da Hiroya Oku.

Toradora!

Ryuji Takasu è frustrato nel cercare di apparire al meglio mentre affronta il suo secondo anno di liceo. Nonostante la sua personalità gentile, i suoi occhi gli danno l’aspetto di un delinquente intimidatorio. È felice di essere compagno di classe del suo migliore amico Yusaku Kitamura e della ragazza per cui ha una cotta, Minori Kushieda. Tuttavia, si imbatte inaspettatamente nell'”animale più pericoloso della scuola”—Taiga Aisaka—che si dà il caso che sia la migliore amica di Minori.

Taiga ha un atteggiamento negativo nei confronti degli altri e ha l’abitudine di scattare violentemente contro le persone. Ha subito un’antipatia per Ryuji, e si scopre che vive in un appartamento di fronte a casa sua. Quando Ryuji scopre che Taiga ha una cotta per Yusaku, e Taiga scopre l’affetto di Ryuji verso Minori, fanno un accordo per aiutarsi a vicenda con le loro cotte.

Nel corso della serie, Ryuji e Taiga cercano di creare situazioni romantiche per aiutarsi a vicenda a conoscere i loro amici, ma molte delle situazioni si ritorcono contro.

I loro compagni di classe osservano che trascorrono molto tempo insieme, portando a voci che potrebbero essere una coppia.

Toradora! è basata su una serie di light novel giapponese di Yuyuko Takemiya, con illustrazioni di Yasu.

Land Of The Lustrous

Land of the Lustrous (letteralmente “Paese dei gioielli”) è una serie televisiva anime del 2017 basata sull’omonimo manga di Haruko Ichikawa, prodotta da studio Orange e diretto e scritto rispettivamente da Takahiko Kyōgoku e Toshiya Ono. Segue i Lustrous – forme di vita umanoidi immortali che sono l’incarnazione delle pietre preziose – che si difendono dai Lunariani, che cercano di raccogliere i loro corpi per farne decorazioni.

Land of the Lustrous è ambientato in un lontano futuro, dove ventotto Lustrous sono guidati dal loro maestro, Kongo, e combattono per difendersi dai Lunariani, che appaiono ogni pochi giorni, cercando di raccogliere i corpi dei Lustrous per le decorazioni. La fosfofillite, soprannominata Phos, ha attualmente 300 anni, è la più giovane dei Lustrous, e a causa della sua fragilità non è in grado di combattere.

Land of the Lustrous è una delle serie animate più belle apparse negli anni 2010 e riesce effettivamente a rendere la CGI vantaggiosa per la storia.

La fosfofillite è una gemma umanoide che vuole aiutare i suoi amici a combattere gli avversari lunari, ma poiché si rompe facilmente, le viene chiesto di completare un altro compito: creare un’enciclopedia sul suo mondo straordinario.

Nel processo di raccolta delle informazioni, incontra Cinabro, una gemma che esiste al di fuori della società perché il veleno che emana involontariamente è pericoloso. Insieme, i due emarginati lottano per trovare il loro posto nel mondo.

Elfen Lied

Quando Elfen Lied è stato adattato in una serie anime, il compositore della serie, Takao Yoshioka, ha consigliato al regista Mamoru Kanbe di lavorare alla serie. Yoshioka credeva che lo stile di disegno generale e la composizione di Kanbe sarebbero stati l’ideale per adattare il manga, ancora in pubblicazione all’epoca, in una serie anime. Lo stesso Kanbe, inizialmente riluttante a unirsi alla produzione, ha acquisito interesse dopo aver letto il manga. Kanbe, considerava Elfen Lied come una “storia d’amore” e voleva “portare gli spettatori alle lacrime”. la violenza lo esemplifica in tutta la serie.

Elfen Lied ruota attorno alle interazioni, ai punti di vista, alle emozioni e alle differenze tra gli esseri umani e i Diclonii, una specie mutante simile agli umani infettati da una malattia mortale nella corporatura ma distinguibile da due corna sulla testa e “vettori”, braccia trasparenti telecineticamente controllate che hanno il potere di manipolare e tagliare gli oggetti alla loro portata.

La serie è incentrata sull’adolescente Diclonius “Lucy” che è stata gravemente abusata da esseri umani e successivamente vuole ucciderli tutti come vendetta.

Il titolo della serie è tedesco per “Elves’ Song” o più formalmente “canzone degli elfi” e prende il nome dalla canzone “Elfenlied”, che è presente nella storia. Elfen Lied tratta temi di alienazione sociale, identità, pregiudizio, vendetta, abuso, gelosia, rimpianto e valore dell’umanità. È anche noto per la violenza grafica, i temi emotivi e l’argomento generale trasgressivo dell’intera storia.

Rage Of Bahamut: Virgin Soul

Rage Of Bahamut: Virgin Soul descrive un mondo in cui gli umani vivono nel lusso mentre i demoni sono costretti alla schiavitù. La ribellione è nell’aria e molte persone inconsapevoli stanno per essere risucchiate nel caos che ne segue. Questo include Nina Drango, una cacciatrice di taglie pazza di ragazzi che vuole solo fare un paio di dollari.

Nina potrebbe finire per ottenere più di quanto si aspettasse quando incontra Rag Demon, che cerca vendetta sull’umanità, e un nobile di nome Kaisar Lidfard che è alla disperata ricerca di vendetta contro un cacciatore di taglie di nome Favaro Leone.

Anche se non tutti i colpi di scena hanno senso, la grafica e i personaggi lo compensano ampiamente.

Mistarcia è un mondo magico in cui umani, dei e demoni si mescolano insieme. In passato, Bahamut aveva minacciato di distruggere la terra, ma umani, dei e demoni hanno superato le loro differenze per combattere insieme e sigillare il suo potere. La chiave di quel sigillo fu divisa in due, una metà data agli dei e l’altra ai demoni, così che non sarebbero mai stati uniti e Bahamut non sarebbe mai stato liberato. La loro ricerca fa parte di una storia più ampia di uno scontro epico tra umani, dei e demoni, tra coloro che vogliono far rivivere Bahamut e coloro che stanno cercando di prevenirlo.

Grand Blue Dreaming

Quando Iori Kitahara si trasferisce sulla costa per frequentare l’Università di Izu, spera di vivere l’esperienza universitaria perfetta. Non sa che l’esperienza universitaria perfetta include i chiassosi e amanti delle feste del Diving Club (che non perderanno momento per togliersi i vestiti e mostrare i muscoli) e un sacco di alcol. Questa serie comica su giovani studenti universitari è selvaggia e ridicola, ma in senso buono. Vi farà ridere fino alle lacrime per gli imbrogli dei personaggi e per l’umorismo.

Grand Blue è basato su un manga giapponese scritto da Kenji Inoue e illustrato da Kimitake Yoshioka.

Babylon

Un pubblico ministero e il suo assistente indagano su un’azienda farmaceutica che ha fornito pubblicità ingannevole sul nuovo farmaco dell’azienda. Ma mentre approfondiscono le indagini, il caso prende una piega oscura quando scoprono tracce di sangue e capelli su un file cruciale.

Questa serie vi porta in un viaggio da brivido pieno di mistero e colpi di scena che coinvolgono la corruzione del governo e orribili atti di criminalità.

I fan dei thriller psicologici e dei drammi maturi dovrebbero aggiungere Babylon alla loro lista dei preferiti.

Zen Seizaki è il nome del pubblico ministero nel nuovo distretto di Shiniki a ovest di Tokyo, che è un banco di prova per una nuova nazione. Indaga su un’azienda farmaceutica che promuove un farmaco difettoso a seguito di segnalazioni di risultati di test falsificati da parte di laboratori universitari.

Durante le indagini, Shin Inaba, un anestesista viene trovato morto e viene scoperto un documento macchiato di sangue, che include capelli e pelle, coperti dalla lettera “F”. L’indagine di Seizaki porta a un complotto che coinvolge le elezioni del sindaco e la manipolazione della popolazione Shiniki per abbracciare una nuova legislazione che legalizza il suicidio. Seizaki scopre che una donna sinistra chiamata Ai Magase sembra essere dietro la spinta per legalizzare il suicidio e sta causando la morte di tutti coloro che le si oppongono.

Kokkoku

Juri Yukawa è una giovane donna dispettosa, ignara del fatto che la sua famiglia abbia la capacità segreta di fermare il tempo. Quando suo fratello e suo nipote vengono improvvisamente rapiti da una setta chiamata “Genuine Love Society”, suo nonno usa una pietra speciale che permette a lei e a suo padre di entrare in un mondo chiamato Stasis, dove il tempo si ferma.

Mentre si avventurano attraverso Stasis per infiltrarsi nel nascondiglio del culto, incontrano altri che possono anche muoversi attraverso il mondo misterioso, così come gli strani mostri grotteschi che vi risiedono. Juri stessa scoprirà i segreti dietro la pietra e la stessa Stasis, mentre si svelano lentamente davanti a lei.

Kokkoku combina due elementi piuttosto inventivi: un mondo in cui il tempo può essere fermato a piacimento e una situazione familiare stranamente realistica che coinvolge adulti senza successo che vivono a casa con i loro genitori.

Dopo la pioggia

La premessa di After The Rain può sembrare inizialmente inquietante: parla di Akira Tachibana, un’adolescente che si innamora del suo manager 45enne, Masami Kondo. Tuttavia, piuttosto che essere strumentale o inappropriato, questo anime utilizza i sentimenti non corrisposti di Akira per esplorare ciò che manca nei rispettivi paesaggi emotivi di lei e Kondo. Prima che la serie finisca, entrambi sono sulla strada giusta per diventare versioni migliori di se stessi.

After the Rain è basato su un manga giapponese scritto e illustrato da Jun Mayuzuki.