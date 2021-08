Blood Brothers: Malcolm X & Muhammad Ali, trailer del documentario Netflix

Blood Brothers: Malcolm X & Muhammad Ali è il documentario definitivo sulle leggendarie icone Malcom X e Muhammad Ali con inedite immagini di repertorio: ecco il trailer del film, in arrivo su Netflix dal 9 settembre.

Una strana amicizia, quella tra il più grande pugile di tutti i tempi e uno dei leader politici più carismatici del ventesimo secolo, narrata in questo originale documentario ispirato al libro “Blood Brothers: The Fatal Friendship Between Muhammad Ali and Malcolm X” scritto da Randy Roberts e Johnny Smith.

Leggi anche: