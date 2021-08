Johnny Depp potrà procedere con la causa per diffamazione contro Amber Heard

Nonostante la richiesta di far decadere il procedimento da parte dei legali di Amber Heard, un giudice della Virginia ha accordato a Johnny Depp la possibilità di andare avanti col procedimento giudiziario iniziato nell’ormai lontano 2018.

La richiesta di archiviazione era basata sul precedente della causa perduta da Depp contro il Sun sempre su base di diffamazione, ma il giudice ha dichiarato una sostanziale differenza tra i due casi, anche e soprattutto a livello di legislazione: le norme in merito britanniche sono diverse da quelle statunitensi e la cosa non sussiste come precedente rilevante.

Anche in questo caso come in quello segnalatovi un paio di settimane fa si tratta di un passo in avanti per la battaglia intrapresa dall’attore, ma non di una vera vittoria, dato che lo autorizza semplicemente a procedere senza ulteriori intoppi: la vera e propria causa in tribunale non partirà che la prossima primavera.

