Clerks 3: prima foto ufficiale dal set, Kevin Smith parla dell’elemento autobiografico

È notizia recente che Lionsgate abbia dato il via libera alla produzione di Clerks 3, occasione che Kevin Smith non si è fatto certo sfuggire, approntando subito tutto il necessario per le riprese nonostante fosse ancora in piena fase di promozione per Masters of the Universe: Revelation. Ebbene, ecco arrivare la prima foto ufficiale, insieme ad alcune dichiarazioni.

La foto, come potete notare, riprende il cast originale nella stessa posa di una foto molto famosa risalente ai tempi del secondo film. Riconosciamo, nonostante gli anni che passano (era il 2006, dopotutto!) Elias (Trevor Fehrman), Dante (Brian O’Halloran), Becky (Rosario Dawson) e Randal (Jeff Anderson).

La foto di scena di Clerks 2 La foto di scena di Clerks 3: passa il tempo, ma certe cose non passano mai!

Smith, in proposito all’elemento autobiografico presente nella serie e cosa, forse, non ha funzionato nel secondo film.

Lo amo tantissimo, ma il problema di Clerks 2 è che in larga parte e puro artifizio. Clerks era basato solamente sulla realtà. Mi alzavo, andavo in negozio, la gente assurda arrivava, i ragazzini si radunavano fuori e vendevano droga, avevo un amico che lavorava alla porta a fianco. Era tutto molto autobiografico. Clerks 2 è completamente inventato, a partire dal fatto che non ho mai nemmeno lavorato in un fast food.

Con Clerks 3 si torna a questa formula, secondo lo stesso Smith.

La storia prenderà spunto da una situazione che ha coinvolto Kevin Smith, con Rendall che, dopo essere sopravvissuto ad un infarto, richiamerà il suo più caro amico per girare un film sul suo percorso di vita, partendo proprio dal supermarket in cui ha lavorato.

Leggi anche: