The Witcher: Blood Origin, dodici new entry nel cast della serie Netflix

La serie tv live action The Witcher: Blood Origin, prequel della saga, comincia ad avere un cast ben delineato, con le corpose aggiunte appena comunicate.

17—Ago—2021 / 11:47 AM

La serie di prossima produzione The Witcher: Blood Origin, che fungerà da prequel assoluto della saga, si arricchisce di molti nomi nel suo cast, con dieci nuovi interpreti e due registi assegnati.

Questi i nuovi ruoli (Attore – Ruolo):

Mirren Mack (Merwyn)

Lenny Henry (Balor)

Jacob Collins (Eredin)

Lizzie Annis (Zacaré)

Huw Novelli (Callan “Brother Death”)

Francesca Mills (Meldof)

Amy Murray (Fenrik)

Nathaniel Curtis (Brían)

Zach Wyatt (Syndril)

Dylan Moran (Uthrok One-Nut)

Gli interpreti si vanno ad aggiungere ai già annunciati nomi di Laurence O’Fuarain, Sophia Brown e Michelle Yeoh.

Non è ancora molto ben chiaro l’arco narrativo della serie: in teoria dovrebbe essere ambientata ben 1200 anni prima delle avventure di Geralt, narrando anche della famigerata Congiunzione della Sfere che sconvolse i mondi e la creazione dei primi Witcher. Dei demiurghi dietro ai folli studi dietro ai primi Witcher, tuttavia, ancora non si è fatta menzione nei casting: vedremo anche, quantomeno, Alzur?

I due nuovi registi ufficializzati, invece, sono Sarah O’Gorman e Vicky Jewson, che si divideranno i sei episodi previsti.

Leggi anche: