Samsung rimuoverà le pubblicità dalle sue app?

Come spiegato sulle pagine di Sammobile, sembra che nei piani di Samsung ci sia una manovra che farà particolarmente felici gli utenti che apprezzano i dispositivi della compagnia. Dallo scorso anno, alcune applicazioni hanno infatti iniziato a ricevere pubblicità e promozioni; parliamo nello specifico di software stock già inseriti all’interno dei device, come ad esempio Samsung Music, Samsung Pay, Samsung Themes e Samsung Weather.

Il tutto ha riguardato sia gli smartphone che i tablet, e considerando che la novità non è (ovviamente) stata apprezzata dai fan, Samsung potrebbe fare marcia indietro e ripulire l’intero ecosistema, rimuovendo parte delle pubblicità o ogni traccia di queste. L’indizio è arrivato da TM Roh, President e Head of Mobile Communications Business, il quale durante una riunione ha accennato la questione, spiegando che grazie alle nuove build delle applicazioni il tutto verrà presto rimosso, e approfittandone nel mentre per sottolineare come l’azienda faccia caso al feedback di impiegati e utenti.

Pare che il colosso abbia scelto di usare diverse strade per la monetizzazione e la sponsorizzazione, e voglia quindi migliorare l’esperienza ed evitare la frustrazione degli utenti che – da un momento all’altro – hanno trovato la spiacevole novità all’interno dei propri dispositivi. Non abbiamo ancora date relative a quando il tutto avverrà, e non ci sono neanche dichiarazioni pubbliche della compagnia che confermino la situazione, che però potrebbero arrivare già nel corso delle prossime ore o dei successivi giorni.

Senza dubbio ciò potrà anche rendere più accattivante l’acquisto dei nuovi device presentati dalla società durante il recente evento Samsung Unpacked, in cui il colosso sud-coreano si è espresso su alcuni nuovi gioiellini pronti a debuttare col mercato, come ad esempio i chiacchierati Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3 (trovate a questo link il nostro approfondimento).