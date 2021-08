Madres paralelas: nuovo trailer in lingua originale del film di Pedro Almodóvar

El Deseo ha pubblicato un nuovo trailer in lingua originale per Madres paralelas, il nuovo film di Pedro Almodóvar con protagonista Penélope Cruz.

Un nuovo trailer in lingua originale è stato rilasciato per Madres paralelas, il film che aprirà, in concorso, la prossima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

La pellicola è diretta da Pedro Almodóvar e vede tra i protagonisti Penélope Cruz, Milena Smit, Israel Elejalde e Aitana Sánchez-Gijón.

Madres paralelas sarà proiettato mercoledì 1 settembre 2021 nella Sala Grande del Palazzo del Cinema (Lido di Venezia), nella serata di apertura della 78. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. Madres paralelas è prodotto da El Deseo e distribuito in Italia da Warner Bros. Pictures a partire dal 28 ottobre.

Questa la sinossi del film:

Due donne, Janis e Ana, condividono la stanza di ospedale nella quale stanno per partorire. Sono due donne single, entrambe in una gravidanza non attesa. Janis, di mezza età, non ha rimpianti e nelle ore che precedono il parto esulta di gioia. Ana invece è un’adolescente spaventata, contrita e traumatizzata. Janis tenta di rincuorarla mentre passeggiano tra le corsie dell’ospedale come delle sonnambule.

Le poche parole che scambiano in queste ore creeranno un vincolo molto forte tra le due e il fato, nel fare il suo corso, complicherà in maniera clamorosa le vite di entrambe.

