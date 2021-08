iCloud si aggiorna su Windows, arriva il Password Manager

Come confermato, iCloud si è aggiornato alla versione 12.5 su Windows, introducendo sul sistema il Password Manager, particolarmente utile per alcuni utenti.

La versione di iCloud presente su Windows continua a essere supportata da Apple, la quale si preoccupa di aggiornare il software e di inserire novità particolarmente utili per gli utenti che sfruttano giornalmente le potenzialità dell’OS di Microsoft. Come confermato, la nuova versione 12.5 è stata finalmente introdotta, e questa ha aggiunto la possibilità di accedere alle password di iCloud Keychain e di modificarle, lo stesso vale anche per gli username. Wccftech ha riportato che l’arrivo della funzionalità era stato suggerito a gennaio, ma questa è stata introdotta solamente con l’ultimo update.

Ovviamente, la nuova feature lavora a stretto contatto con l’estensione di Chrome e Microsoft Edge legata alle password di iCloud, il che permette di conseguenza agli utenti di attivare l’autocompletamento per quanto navigano in rete. Il tutto è particolarmente simile a quello che abbiamo visto con Safari, e viene fra le altre cose garantita la massima sicurezza grazie alla crittografia, la quale è usata per la conservazione su Windows.

A giovare dell’aggiornamento saranno in particolar modo gli utenti che si trovano a sfruttare i sistemi di entrambe le compagnie, passando ad esempio da un Mac a un PC con Windows, o che magari preferiscono l’utilizzo dei device targati Apple per quel che concerne la mobilità.

Per sfruttare la nuova funzionalità è sufficiente aggiornare l’app di iCloud su Windows all’ultima versione, ovvero la 12.5, passaggio che può tranquillamente essere eseguito recandosi sullo Store di Microsoft ed effettuando l’update del software. Tuttavia, per riuscire a sfruttare correttamente la novità è necessario che gli utenti attivino manualmente Windows Hello e la feature per la sincronizzazione delle password di Apple nelle impostazioni di iCloud, il che richiede l’utilizzo dell’autenticazione a due passaggi, nonché un dispositivo che sia equipaggiato con una versione uguale o superiore a macOS 11 o iOS 14.