Hotel Transylvania: Uno scambio mostruoso salterà la sala, probabile l’arrivo su Amazon Prime Video?

Il peggio sembra passato, per le sale cinematografiche, ma i rinvii o direttamente le rinunce ad uscire in sala sono ancora all’ordine del giorno per certe pellicole. Hotel Transylvania: Uno scambio mostruoso, quarto capitolo della saga Sony, rientra tra questi annunci.

Sony Pictures Entertainment, difatti, ha deciso di rinunciare all’uscita nei cinema, saltandola e guardando direttamente al mercato Home Video, in primis direct-to-video e streaming. La situazione pandemica è ancora un problema in alcune regioni del mondo e sta continuando a condizionare i palinsesti dei teatri, soprattutto per pellicole per famiglie come queste.

L’idea, dunque, è di rivolgersi al mercato dello streaming, che sta dando discrete soddisfazioni in diversi casi, nonostante lo scontento di alcuni (in primis, chiaramente, gli esercenti di cinema, teatri e arene). L’annuncio lanciato da Variety non entra nello specifico dei singoli Paesi in cui il film sarebbe dovuto uscire tra settembre e ottobre (tra cui l’Italia) ma immaginiamo la cosa varrà più o meno ovunque, a parte la Cina, in cui probabilmente la pellicola uscirà (anche) al cinema.

Dove potremo vedere il film, dunque? Non ci sono ancora info precise in merito: potrebbe andare su tutte le piattaforme in VOD più note, ma sembra che Amazon Prime Video sia in trattative per una esclusiva da 100 milioni di dollari. Per quanto possa sembrare strano, difatti, Sony Pictures non ha una piattaforma proprietaria per lanciare i propri film, nonostante l’esistenza del PlayStation Store (che sta in realtà chiudendo tutte le operazioni nel reparto filmico) e la recente acquisizione di Crunchyroll, piattaforma streaming specializzata in anime giapponesi.

L’arrivo su Amazon Prime Video non stupirebbe, dopo aver recentemente rilasciato altre pellicole su piattaforme come Apple TV Plus, HBO Max e, in particolare, Netflix, con cui si legherà a doppio filo a partire dal prossimo anno.

Questa la sinossi del film:

Drac e i suoi amici sono tornati, come non li avete mai visti prima d’ora! In questa nuova avventura, Drac deve affrontare l’impresa più terrificante di sempre. Un misterioso manufatto di Van Helsing va fuori controllo, Drac e il suo gruppo vengono trasformati in umani mentre Johnny assume le sembianze di un mostro. Drac, privato dei suoi poteri, e Johnny, felice per la sua nuova vita da mostro, fanno squadra per trovare una soluzione prima che sia troppo tardi. Con l’aiuto di Mavis e dell’esilarante gruppo di ‘umani’ capitanato da Drac, l’obiettivo è far tornare tutti all’aspetto originario, prima che la trasformazione diventi permanente.

