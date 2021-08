Apple, si prevede un autunno ricco di eventi: non solo la presentazione dell’iPhone?

Secondo il giornalista Mark Gurmann, Apple sta lavorando a davvero troppe novità per condensarle in un unico evento di presentazione.

Secondo il noto Mark Gurmann di Bloomberg, l’autunno del 2021 sarà un periodo ricco di novità per gli appassionati dei prodotti Apple. Come sappiamo, a fine settembre verranno presentati i nuovi iPhone 13. Con l’eccezione dell’anno passato, l’azienda di Cupertino non si è mai discostata più di tanto da questo periodo dell’anno per i suoi nuovi smartphone.

Stando alle chiacchiere degli insider, Apple sta lavorando da tempo a davvero un gran numero di novità. Così, l’evento di settembre oltre agli iPhone 13 potrebbe includere almeno una “one more thing“. Tendenzialmente Apple rinnova sempre la sua linea di smartwatch assieme agli smartphone, così è lecito aspettarsi anche la presentazione degli Apple Watch Series 7. Ma si parla con insistenza anche di una possibile presentazione della nuova generazione di AirPods.

Poi tocca al nuovo iPad Mini – che non viene toccato da quasi tre anni -, difficile immaginare che possa finire ammucchiato con iPhone e Apple Watch, così Gurman ipotizza che il tablet compatto possa venire presentato durante un secondo evento ad hoc.

Ma non solo: sappiamo anche che Apple sta lavorando ai nuovi MacBook Pro con processore M1X. Tutto questo dovrebbe venire presentato entro la fine del 2021. Resta da capire in quante presentazioni verranno organizzate. Un evento per gli iPhone e un altro ancora per gli altri prodotti?