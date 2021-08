Venom – La furia di Carnage arriva il 14 ottobre nei cinema italiani: ecco i poster!

A seguito del riassestamento di date americane arriva anche la conferma di quella italiana, che non era ancora stata ufficializzata ma ne è diretta conseguenza: Venom – La furia di Carnage uscirà in sala il 14 ottobre in Italia, come confermato anche dai due nuovi poster del film, che vedono la battaglia (sia interiore che esteriore) dei due simbionti Marvel più famosi.

Venom – La furia di Carnage è il sequel del film del 2018 con protagonista Tom Hardy nel ruolo dell’antieroe Eddie Brock, che entra in simbiosi con l’entità conosciuta nei fumetti Marvel come Venom.

Nel cast della pellicola diretta da Andy Serkis anche Michelle Williams, Naomie Harris e Woody Harrelson.

Questa la sinossi ufficiale italiana:

Tom Hardy ritorna sul grande schermo nel ruolo del ‘protettore letale’ Venom, uno dei personaggi Marvel più enigmatici e complessi.

