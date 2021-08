Uno youtuber ha creato un arco infallibile: prende la mira da solo e non sbaglia un colpo

Shane Wighton di Stuff Made Here ha trovato un nuovo sport in cui barare grazie alla robotica: questa volta ha creato un arco che prende la mira da solo.

Lo youtuber Shane Wighton ha creato un arco infallibile: prende la mira in automatico e non sbaglia un colpo, nemmeno quelli più complicati. L’esperimento è stato caricato sul canale Stuff Made Here, che nel tempo si era già fatto apprezzare per esperimenti molto simili.

L’arco funziona grazie a due diverse parti robotiche. Da una parte il primo meccanismo posiziona correttamente l’arco – che è ancorato ad una specie di guanto – in modo da controllare la direzione di tiro – destra, sinistra, alto, basso -, dall’altra un secondo meccanismo gestisce la scoccata, dosando potenza e tempismo. Insomma, elimina completamente il requisito di avere una buona mira o una buona tecnica. Fa tutto da solo.

L’arco funziona anche grazie ad alcuni sensori: delle telecamere OptiTrack affiancate da dei sensori di tracking montati direttamente sull’arco.

Come spesso succede durante gli esperimenti di Wighton, il prodotto finale ha richiesto diversi tentativi, oltre che almeno un paio di prototipi. I primi risultati erano tutto fuorché incoraggianti, anche perché lo youtuber aveva scelto il tipo di arco sbagliato per il progetto. Fortunatamente, dopo una scia di fallimenti, Wighton è riuscito a raggiungere i risultati a cui ambiva.

Il tiro con l’arco è soltanto l’ultimo degli sport affrontati dall’appassionato di robotica, che in passato aveva già creato un dispositivo per non mancare mai un tiro a canestro, oltre ad una mazza da baseball – con tanto di mini-esplosivi – per garantire ad ogni colpo un homerun.