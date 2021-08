TikTok: nuove restrizioni per gli utenti con meno di 18 anni

TikTok ha ufficialmente confermato di aver aggiunto delle restrizioni sulla piattaforma per tutti coloro che non hanno compiuto 18 anni, ecco tutti i dettagli.

All’infuori di molteplici cambiamenti utili al fine di migliorare l’offerta della piattaforma per gli utenti, spesso TikTok si preoccupa anche di dedicarsi alla realizzazione di feature dedicate alla protezione degli utenti, com’è stato questo il caso. Stando a quanto dichiarato dall’azienda, e riportato sulle pagine di GizChina, il nuovo update ha il fine di migliorare l’utilizzo del social network per i teenager, portandoli grazie alle nuove restrizioni a fare un utilizzo più regolare e consono del sistema.

Specialmente per i giovani, non mancano infatti moltissimi utenti che passano intere ore a godersi l’infinito intrattenimento che il social network offre, grazie al suo algoritmo e alla freschezza dei contenuti presenti, visualizzabili nel giro di qualche secondi e spesso pregni di informazioni interessanti o sketch divertenti. Quanto introdotto da parte del colosso punta nello specifico a non disturbare il sonno degli adolescenti, i quali per colpa delle notifiche potrebbero finire per usare molto di più la piattaforma negli orati notturni.

Come confermato infatti, TikTok non invierà più notifiche agli utenti con età compresa fra i 13 e i 15 anni dopo le 9:00 di sera. Per quanto riguarda i ragazzi con 16 o 17 anni, l’orario si allarga di un’ora, sfociando quindi nelle 10:00. Inoltre, come confermato, mentre i minori di 16 anni non possono in alcun modo scaricare video, coloro che hanno compiuto l’età in questione potranno invece attivare la feature manualmente.

Un ulteriore cambiamento che riguarda i minori di 16 anni vede la piattaforma chiedere a questi chi dovrebbe vedere i video che vengono caricati, grazie a una finestra pop-up che arriverà nel momento dell’upload. Infine, il colosso ha confermato che chi non ha raggiunto i 16 anni non potrà in alcun modo usare i messaggi diretti, e che fino a 17 servirà abilitarli manualmente al fine di far funzionare correttamente la feature e poterne ricevere.