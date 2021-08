The Crown: il video di All I Ask Of You di Lady Diana

Netflix ha rilasciato una clip dalla nona puntata della quarta stagione di The Crown, con Emma Corrin nei panni di Lady D che canta All I Ask Of You.

Uno dei momenti topici della quarta stagione di The Crown è la canzone che Lady Diana dedica a sorpresa, dal palco, al Principe Carlo: All I Ask Of You, tratta dal Fantasma dell’Opera. In attesa delle nuove puntate della quinta stagione, Netflix ci invita così a riscoprire la precedente.

La quinta stagione non ha attualmente una data d’uscita ufficiale, ma è ragionevole pensare non arriverà sugli schermi prima del 2022. Nella nuova stagione sarà Elizabeth Debicki la nuova principessa Diana, andando a sostituire Emma Corrin, mentre Dominic West sarà il principe Carlo, Jonathan Pryce sarà il principe consorte Filippo e Lesley Manville la principessa Margaret, seguendo la naturale progressione dell’età in accordo con il procedere della storia all’interno delle stagioni. Jonny Lee Miller, invece, vestirà i panni del premier John Mayor, e Imelda Staunton vestirà invece i panni della Regina Elisabetta.

Leggi anche: