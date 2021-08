Roblox acquisisce Guilded, competitor di Discord

Come riportato sulle pagine di Tech Crunch, Roblox ha deciso di investire sulla propria infrastruttura acquisendo un’azienda che compete giornalmente con Discord grazie al proprio client. Parliamo di Guilded, compagnia che presenta un programma di comunicazione davvero simile a quello del colosso dell’intrattenimento, questa volta particolarmente incentrato nel mondo del gaming, e adesso facente parte della famiglia di Roblox.

C’è da dire che la piattaforma ha molti utilizzi, somigliando come detto a Discord per molteplici dettagli, ma che questa è studiata in particolar modo per i giocatori competitivi. Guilded permette infatti di creare canali e usare le chat testuali, o anche chiamate vocali, e sono presenti delle funzionalità particolarmente indirizzate alla creazione di eventi e calendars, il che risulta utile per allenamenti con altri giocatori o veri e propri tornei, organizzabili con facilità grazie all’interfaccia disponibile.

Come spiegato da Tech Crunch, i termini precisi dell’acquisizione non sono stati ancora delineati, e non conosciamo di conseguenza cifre precise attualmente già note. C’è da dire che Guilded, nonostante risulti meno famosa di Discord e abbia un bacino d’utenza decisamente minore, è riuscita a raggiungere un valore che ammonta a diversi milioni. Roblox ha specificato che permetterà al team di Guilded di lavorare in maniera autonoma, e non sappiamo se al momento ci siano altri software in cantiere.

Per quanto concerne i cambiamenti che riguardano gli utenti, pare non ci sia molto da sottolineare. È stato infatti confermato che tutti potranno continuare a utilizzare Guilded nella maniera in cui hanno sempre fatto, in quanto resterà – almeno per il momento – del tutto indipendente, e continuerà a offrire le funzionalità anche per molti altri titoli all’infuori di Roblox, espandendosi anzi nel mentre. Non ci resterà di conseguenza che scoprire quali saranno quindi i suoi prossimi progetti e le novità.