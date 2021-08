Luglio 2021 è stato il mese più caldo degli ultimi 140 anni

Come confermato su Twitter dall'account del NOAA, luglio 2021 ha battuto ogni record, e come molti avranno notato è stato purtroppo il mese più caldo di "sempre".

Con ormai un clima quasi scherzoso, le persone in tutto il mondo ricordano ogni giorno quanto in questo periodo il caldo possa essere davvero eccessivo, raggiungendo vette spaventose e diventando in certi casi addirittura pericoloso per la circolazione. Purtroppo, sul nostro pianeta le temperature risultano quasi sempre in aumento, e abbiamo a malincuore appena raggiunto un “traguardo” alquanto spiacevole, a cui molti potrebbero aver già fatto caso.

Come spiegato dall’account Twitter del NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), luglio 2021 è stato infatti il mese più caldo di “sempre”, in quanto la media raggiunta è stato di 0,93 gradi in più rispetto al precedente record. In realtà, non si parla di un risultato pienamente attendibile per quanto concerne l’intera storia del pianeta, visto che abbiamo iniziato a misurare la temperatura globale solamente da circa 140 anni, e di conseguenza non sono presenti dati precisi delle epoche precedenti.

Resta il fatto che purtroppo il risultato è davvero preoccupante, e come si evince dalla foto presente nel Tweet presente qui sopra, le zone con soglie di calore davvero alte non sono poche. L’Italia, anche se non si trova fra quelle che hanno raggiunto il proprio record delle temperature, è in tutte le regioni molto sopra la media, unendosi di conseguenza al traguardo presente nella maggior parte dei territori.

Speriamo ovviamente che nel corso dei prossimi anni la situazione possa stabilizzarsi o magari migliorare, e che non si finisca per raggiungere nuovamente pessimi risultati come questo, il quale danneggia – all’infuori del pianeta stesso – anche gli abitanti di moltissimi luoghi, i quali con difficoltà hanno modo di affrontare le temperature altissime a cui sono purtroppo sottoposti. C’è da dire anche che il mese di agosto non è partito con il piede giusto in tal senso, e le temperature sembrano per diverse zone italiane addirittura peggiori rispetto a luglio.