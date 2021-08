BYD, il colosso delle auto elettriche cinesi sbarca in Europa: primo EV consegnato in Norvegia

BYD è una delle case automobilistiche più interessanti sul mercato. Oggi guida il mercato delle auto elettriche cinese, ma l’azienda ha ambizioni più vaste. In Norvegia è stato consegnato il primo BYD Tang, un SUV a sette posti.

BYD guarda con estremo interesse all’Europa, il secondo mercato più importante al mondo per il business delle auto elettriche. L’azienda punta a consegnare 1.500 Tang entro la fine del 2021. Saranno tutti consegnati in Norvegia, di gran lunga il Paese con il tasso d’adozione delle auto elettriche più alto al mondo.

Oltra al Tang, BYD vuole portare in Europa anche l’HAN, una berlina elettrica che nel nostro continente verrà venduta a circa 45.000€.

La prima consegna di un veicolo della BYD in Norvegia dà l’inizio al sogno europeo della nostra azienda. È un momento strategicamente importante, la domanda per i veicoli elettrici di nuova generazione sta iniziando a crescere in tutti i mercati europei