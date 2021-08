Beckett: making of video dal film Netflix con John David Washington e Alicia Vikander

Grazie a Netflix Film Club possiamo dare un’occhiata approfondita al dietro le quinte di Beckett, political thriller con protagonisti John David Washington e Alicia Vikander, su Netflix dal 13 agosto.

Scritto da Kevin Rice da un soggetto di Ferdinando Cito Filomarino (poi anche regista), il film vede nel cast John David Washington (Beckett), Boyd Holbrook (Tynan), Vicky Krieps (Lena), Panos Koronis (Xenakis) e Alicia Vikander (April), con le musiche di Ryuichi Sakamoto.

Sinossi ufficiale: Il turista americano Beckett (John David Washington) è in vacanza in Grecia quando si ritrova al centro di una caccia all’uomo in seguito a un incidente devastante. Costretto alla fuga per salvarsi la vita, cerca disperatamente di raggiungere l’ambasciata americana dall’altra parte del paese per scagionarsi. Mentre le autorità lo incalzano, la tensione cresce, la situazione politica diventa più instabile e la trama del pericoloso complotto in cui è intrappolato si fa sempre più fitta…

