The Mask: spunta sul web la foto di una maschera verde ritrovata in Messico simile a quella del film

La foto di una maschera verde simile a quella del film The Mask è spuntata sul web, scatenando gli utenti. Si tratta di un manufatto ritrovato in Messico tempo fa.

La maschera di The Mask indossata da Jim Carrey per trasformarsi è da sempre considerata un elemento suggestivo, resa ancora più intrigante oggi da un evento accaduto di recente: sul web è spuntata fuori l’immagine di una maschera che ricorda quella di The Mask, che è stata scoperta diversi anni fa all’interno di una piramide in Messico.

Questa è la foto della maschera ritrovata che ha fatto scattare il paragone con The Mask.

2000-year-old green serpentine stone mask found at the base of the pyramid of the Sun, Teotihuacan, Mexico. pic.twitter.com/yvoVEPxA8y — All Things Interesting (@mrstrangefact) August 12, 2021

Si tratta di un manufatto di duemila anni fa, trovato a Teotihuacan, in Messico, che è stato utilizzato per un rituale funerario azteco. Il ritrovamento della maschera, in realtà, risale al 2011, ma solo ora l’immagine è spuntata sul web, ed ha fatto scatenare molti appassionati che hanno notato una certa somiglianza con quella del film con Jim Carrey.

Questi sono alcuni dei commenti fatti dagli utenti di Twitter, che hanno fatto subito il paragone tra il manufatto e The Mask.

Cause most of us thinking it pic.twitter.com/gCjdmDoR9e — JaxBlade (@JaxBladeFitness) August 13, 2021

Don't let Jim Carrey get near it — galan ACAB (@GalanTrajeado) August 12, 2021

There are 2 possibilities pic.twitter.com/5TMGXqKsa8 — chez man (@CheezNG) August 13, 2021

Ricordiamo che The Mask è uscito nelle sale cinematografiche nel 1994 con alla regia Chuck Russell, lanciando definitivamente la carriera di Jim Carrey. L’attore offrì in quell’occasione una prestazione notevole. Il film si può trovare sulla piattaforma streaming Netflix.