Crudelia 2: la Disney ed Emma Stone hanno chiuso l’accordo per il film sequel

Crudelia 2 si farà ed Emma Stone, ovviamente, tornerà ad interpretare il ruolo della protagonista. Lo ha rivelato il sito Deadline parlando di un accordo chiuso tra la stessa Emma Stone e la Disney per realizzare il secondo capitolo del film, impostando un tipo di contratto che eviti questioni simili a quelle nate con Scarlett Johnasson per Black Widow.

La notizia del ritorno di Emma Stone per Crudelia 2 è stata data direttamente dal suo agente Patrick Whitesell, che ha detto:

Mentre il panorama dei media si ritrova ad essere sconvolto per i distributori, i partner creativi non possono essere messi da parte creando una sproporzione tra aspetti negativi e le possibilità di un miglioramento. E questo accordo dimostra come si possa creare un percorso capace di proteggere gli artisti e gli Studios allo stesso tempo. Siamo orgogliosi di poter lavorare con Emma e con la Disney, e siamo contenti che la casa di produzione ne riconosca il talento. Speriamo che questo accordo apra altri talenti a trovare nuovi accordi che si adattino per le nuove piattaforme.