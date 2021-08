Black Widow: Scarlett Johansson è scioccata dalle parole della Disney

Dopo che la Disney ha risposto a Scarlett Johansson sulla causa per la distribuzione di Black Widow, l'agente dell'attrice ha controrisposto.

Sembra che si stia intensificando lo scontro tra la Disney e Scarlett Johansson per il modo in cui è stata gestita la distribuzione di Black Widow, e, l’agente dell’attrice ha riferito che la Johansson è “scioccata” dalle parole della Disney.

Secondo quanto riferito dall’agente di Scarlett Johansson la riposta della Disney alla causa per Black Widow si può considerare “un attacco diretto alla sua persona”. La Casa di Topolino, dopo che la Johansson l’ha mandata in causa, ha dichiarato che si tratta di un’iniziativa che dimostra “insensibilità di fronte a tutti gli effetti terribili che la pandemia ha provocato”.

Successivamente la Disney ha aggiunto di “aver rispettato il contratto della signora Johansson, e l’uscita di Black Widow su Disney+ con l’accesso VIP ha aumentato in maniera significativa il compenso dell’attrice che ha guadagnato 20 milioni di dollari grazie al film”.

L’agente della Johansson, Bryan Lourd, ha replicato affermando che le dichiarazioni della Disney sono “vergognose e false. Accusare la signora Johansson di essere insensibile alla pandemia la fa apparire come una persona che in realtà non è”.

Tra accuse e controaccuse la questione continua, e, siamo sicuri, rivelerà dei nuovi risvolti. Nel frattempo avete già visto Black Widow?