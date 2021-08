American Love Story e American Sports Story: FX sviluppa altre due serie di Ryan Murphy

Ryan Murphy continua ad espandere le sue produzioni con due nuovi progetti di serie TV che verranno sviluppate da FX: stiamo parlando di American Love Story e American Sports Story. L’annuncio è stato dato direttamente da FX durante la giornata di ieri.

Al centro di American Love Story ci sarà la storia d’amore che ha legato John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette, mentre per American Sports Story la serie si concentrerà sulla star NFL Aaron Hernandez, la cui carriera è stata distrutta dopo essere stato condannato per l’uccisione di Odin Lloyd. A sviluppare il progetto, oltre allo stesso Murphy, ci saranno i suoi partner creativi Brad Falchuk, Nina Jacobson, e Brad Simpson.

John Landgraf di FX ha dichiarato sui due progetti:

Quando Ryan Murphy è venuto da noi con in mente i due spin-off abbiamo subito colto questa opportunità. American Horror Story ha prodotto uno dei migliori telefilm della nostra generazione, ed American Crime Story ha creato una bellissima partnership tra Ryan, Brad, Nina e Brad. Il modo in cui lavorano tutti assieme ha prodotto il caso O.J. Simpson, il delitto Versace e Impeachment. E non vediamo l’ora di scoprire cosa ci sarà dopo.