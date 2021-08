Xiaomi testa dei Widget per MIUI simili a quelli di iOS

Come recentemente confermato, Xiaomi si sta attualmente impegnando al fine di testare dei Widget per MIUI particolarmente simili a quelli targati iOS.

Durante il suo ultimo evento di agosto, Xiaomi ha avuto modo di parlare di alcuni suoi nuovi dispositivi alquanto interessanti (trovate a questo link il nostro approfondimento sul Mi Mix 4), e non sono mancate tuttavia anche delle aggiunte che riguardano il suo OS, che grazie all’aggiornamento MIUI 12.5 Enhanced Edition verrà migliorato. Come spiegato, il tutto non aggiunge nuove feature al tutto, che arriveranno solamente con l’update MIUI 13, anche se – come riportato dalle pagine di Gizmochina – in realtà l’azienda ha nascosto una sorpresa alquanto interessante.

Parliamo di un sistema di widget che sembra stia venendo attualmente testato da parte della compagnia, almeno in Cina, considerando che la feature è stata resa disponibile attraverso le ultime versioni beta di App Vault (V5.0.56) e MIUI Gallery (V2.2.21), le quali possono per ora essere installate solamente su sistemi con MIUI basato su Android 11.

Nonostante sembra si tratti di una feature dedicata all’update MIUI 12.5 Enhanced Edition, anche gli utenti che utilizzano la beta MIUI 12.5 possono sfruttare il tutto, iscrivendosi al programma di registrazione che chiuderà nella giornata del 27 agosto 2021. Come spiegato, sono stati introdotti dei widget dalle dimensioni di 2×2, 4×2 e 2×3 nella home, con un nuovo “Widget Store” in arrivo, che permette di trascinare ovunque le caselle al fine di utilizzarle; è stata avvistata anche un’app dedicata ai widget in questione.

Sembra che serviranno mesi prima che gli utenti Xiaomi possano finalmente mettere mano sul nuovo sistema, visto che i test dovrebbero finire nella giornata del 20 ottobre di quest’anno. Restiamo in attesa di scoprire quali saranno le novità introdotte dal nuovo sistema, e come il colosso cinese punterà sui widget per i propri sistemi mobile, sperando che ci siano in cantiere delle novità inaspettate utili al fine di sfruttare al massimo la funzionalità in questione.