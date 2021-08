The Hanging Sun: Alessandro Borghi sarà il protagonista del prossimo Sky Original

Sky, Cattleya e Groenlandia uniscono le forze per il prossimo Sky Original, The Hanging Sun: tratto dal romanzo “Sole di mezzanotte” di Jo Nesbø, la pellicola vedrà tra i protagonisti Alessandro Borghi e come regista Francesco Carrozzini.

Carrozzini, regista nominato agli Emmy e fotografo di fama internazionale, dirigerà a partire da un copione scritto da Stefano Bises, che si porta dietro l’esperienza di Gomorra e The New Pope. Nel cast, anche Jessica Brown Findlay e Sam Spruell.

Sinossi del film:

The Hanging Sun è un thriller noir ambientato tra le atmosfere rarefatte dell’estate norvegese dove il sole non tramonta mai, la vita e la morte si intrecciano, presente e passato si sovrappongono. John (Alessandro Borghi) è in fuga. Trova riparo nel fitto della foresta, vicina a un villaggio isolato dell’estremo Nord, dove domina la religione, il sole non tramonta mai e le persone sembrano appartenere a un’altra epoca. Tra lui e il suo destino ci sono solo Lea (Jessica Brown Findlay), una donna in difficoltà ma dalla grande forza, e suo figlio Caleb, un bambino curioso e dal cuore puro. Mentre il sole di mezzanotte confonde realtà e immaginazione, John dovrà affrontare il tragico passato che lo tormenta.

