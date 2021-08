Sylvester Stallone grazie a The Suicide Squad ha da sei decenni un film primo al box office

Grazie a The Suicide Squad per sei decenni consecutivi almeno un film di Sylvester Stallone ha toccato il primo posto al box office.

13—Ago—2021 / 10:07 AM

Sylvester Stallone è una garanzia di successo al cinema, e lo dimostra un fatto curioso: grazie a The Suicide Squad l’attore ha da sei decenni consecutivi almeno un film che si ritrova ad essere primo al box office in ogni decade.

Nel 1976 fu la volta di Rocky, mentre negli anni Ottanta ci furono Rambo, ed ancora una volta i film della saga di Rocky; nel 1993 fu la volta di Cliffhanger – L’ultima sfida, mentre nel 2011 toccò a Driven; Nel 2010 è stata la volta de I Mercenari, mentre nel 2021 siamo arrivati a The Suicide Squad.

Un film di Sylvester Stallone primo al box office per sei decenni consecutivi dimostra anche una continuità di Hollywood nell’utilizzare alcuni attori simbolo per i propri progetti cinematografici, al di là dei tempi che cambiano, e delle nuove star che emergono.

Ricordiamo che in The Suicide Squad Sylvester Stallone ricopre il ruolo di King Shark, personaggio bizzarro (tipico delle storie di James Gunn) che è sicuramente tra gli elementi più caratterizzanti del lungometraggio. The Suicide Squad è disponibile nelle sale cinematografiche dal 5 agosto.

