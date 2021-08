Redmi 10: Xiaomi svela per errore le specifiche

Capita spesso che assieme ai molti leak che arrivano in rete grazie ai tipser del settore, le aziende si facciano sfuggire dei dettagli relativi alle loro novità in cantiere, svelando erroneamente notizie particolarmente attese dai fan, che nella maggior parte dei casi riescono a individuare il tutto prima che venga rimosso. È stato questo il caso del nuovo telefono di fascia bassa Redmi 10, a dirla tutta non ancora ufficiale, ma che dopo essere stato protagonista di molteplici report è stato svelato – senza farlo apposta – da parte di Xiaomi.

Come accennato, anche in questo caso gli utenti sono riusciti a reperire tutti i dettagli del nuovo device prima che il colosso cinese rimuovesse la pagina dedicata, e ci sono delle buone notizie per chi attende il dispositivo in questione. Le colorazioni mostrate sono Carbon Gray, Pebble White e Sea Blue, ma vediamo nel dettaglio le specifiche.

Si parla di un display da 90 Hz con risoluzione FHD+, in grado di scegliere il miglior refresh rate per ottimizzare la durata della batteria. Dovremmo trovate un MediaTek Helio G88 con 6 GB di RAM e 128 GB per l’archiviazione interna, a chiudere il tutto ci sarebbe una batteria da 5.000mAh che supporta i 18 W per la ricarica; la confezione dovrebbe includere un caricabatteria da 22,5W. Parlando del comparto foto e video, troviamo un sensore primario da 50 MP, seguito da 8 MP + 2 MP + 2 MP, con un punch-hole da 8 MP per i selfie. Dovrebbero essere presenti due speaker, ingresso jack da 3,5 mm e rilevatore di impronte digitali al lato.

Purtroppo, nonostante i dettagli fossero abbastanza completi, non abbiamo ancora ricevuto informazioni relative al nuovo Redmi 10, e speriamo quindi di scoprirne presto di più in merito grazie a un annuncio ufficiale della compagnia. Ci teniamo tuttavia a sottolineare che dei recenti report avevano accennato a un costo al lancio di circa 160€, il quale risulterebbe particolarmente competitivo considerando quando emerso. Il post ha parlato del 18 agosto come data di debutto, e sarà forse la giornata in cui potremo scoprire di più sulla faccenda.