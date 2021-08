Finch: la prima immagine di Tom Hanks nel film di Apple TV+

Da poco è stata diffusa la prima immagine di Finch, il film di Apple TV+ che avrà Tom Hanks come attore protagonista. Lo scatto mostra il personaggio di Hanks accompagnato da un cane e da un robot che lo affiancheranno nel lungometraggio.

Questa è la prima immagine di Tom Hanks in Finch.

Al centro di Finch c’è la storia di un ingegnere robotico che è tra i pochi sopravvissuti di un cataclisma solare. L’evento ha lasciato la Terra distrutta, e Finch ne ha approfittato per ricostruirsi un mondo tutto suo, affiancato dal cane Goodyear. Ma accanto a lui c’è anche un robot, da lui stesso costruito. Il trio inizierà un viaggio negli Stati Uniti dell’Ovest, e Finch mostrerà al suo robot tutte quelle cose che rendono la vita speciale.

Miguel Sapochnik sarà il regista del lungometraggio: si tratta del filmmaker che ha diretto alcuni degli episodi simbolo di Game of Thrones, parliamo di puntate come “Hardhome”, “Battle of the Bastards”, “The Long Night” e “The Bells”.

La sceneggiatura è di Ivor Powell e di Craig Luck. Powell ha lavorato alla produzione assieme a Kevin Misher (Coming 2 America, Fighting with My Family), Jack Rapke (Cast Away, Flight) e Jacqueline Levine (Witches, Allied). Zapochnik e Luck sono i produttori esecutivi assieme a Andy Berman, Adam Merims, Jeb Brody, Robert Zemeckis, Frank Smith e Naia Cucukov di Walden Media.

Finch debutterà su Apple TV+ il 5 novembre.