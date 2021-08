Dune: Chloe Zao ha visto il film ed è rimasta senza parole

Parlando a Sight Sound Magazine la regista Chloe Zao (già autrice di Nomadland e Gli Eterni) ha dichiarato di aver visto Dune, il film di Denis Villeneuve che verrà presentato in anteprima al Festival di Venezia, ed ha affermato di essere rimasta senza parole dalla visione del lungometraggio.

Queste sono le parole di Chloe Zao su Dune:

Mi ha dato speranza il vedere che un regista come Denis Villeneuve sia riuscito a plasmare la sua visione, creano un qualcosa d’incredibile, così cinematografico. Mi ha lasciata senza parole l’esperienza che ho vissuto nella sala.

E gli appassionati si augurano di vivere le stesse emozioni quando il film arriverà nei cinema. Questa è la sinossi del film:

Viaggio mitico ed emozionante di un eroe, Dune narra la storia di Paul Atreides, giovane brillante e dotato di talento, nato per andare incontro a un destino più grande della sua immaginazione, che deve raggiungere il più pericoloso pianeta dell’universo per assicurare un futuro alla sua famiglia e al suo popolo. Mentre forze malvage combattono per l’esclusivo possesso della più preziosa risorsa esistente sul pianeta — una spezia capace di liberare tutte le potenzialità della mente umana — solo coloro i quali sapranno sconfiggere le proprie paure sopravviveranno.