Dark City: in sviluppo una serie TV tratta dal film di Alex Proyas

Dark City è un film cult degli anni Novanta, che ora si prepara a rigenerarsi grazie allo sviluppo di una serie TV dedicata. Durante un incontro al Frights Film Festival lo stesso Alex Proyas, regista del lungometraggio, ha parlato del progetto.

Queste sono le sue parole:

Stiamo sviluppando una serie su Dark City, si tratta di un qualcosa che m’intriga molto. Sto rianalizzando il tutto per costruire una nuova storia, sto cercando anche di scavare nella memoria tornando con la mente indietro nel tempo, per capire cosa ha funzionato e cosa non ha funzionato all’epoca. Posso dire che è un’esperienza davvero interessante, un qualcosa che non mi era mai capitato in precedenza.

Dark City è un film di fantascienza del 1998 con protagonisti William Hurt, Rufus Sewell, Kiefer Sutherland e Jennifer Connelly.

Il lungometraggio è ambientato in un mondo oscuro e alternativo, in cui il protagonista John Murdoch, dopo essere stato colpito da amnesia, si risveglia e viene accusato di omicidio e braccato da uomini sinistri chiamati gli Stranieri. Dietro questi personaggi si nasconde un qualcosa che rivelerà perché il mondo di Dark City versa in quelle condizioni.

Ricordiamo che Alex Proyas è stato anche il regista de Il Corvo con Brandon Lee.