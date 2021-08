WhatsApp Web: arriva ufficialmente l’editor per le foto

Gli utenti che utilizzano giornalmente WhatsApp su mobile sono abituati a sfruttare alcune funzionalità a dir poco comuni, particolarmente utili e che rendono l’esperienza molto più interessante. Tuttavia, non sempre queste arrivano anche su WhatsApp Web, versione ufficiale dell’app di messaggistica dedicata però ai desktop, e a volte si prendono il loro tempo prima di essere finalmente lanciate. È stato questo il caso dell’editor delle foto, che dopo molti anni (all’incirca 5) è arrivato anche per PC, e può quindi essere utilizzato da tutti gli utenti.

Trascinando una foto sul sistema, la si inserisce come allegato, o la si incolla, appare come sempre la solita anteprima, e serve premere sull’apposito tasto (o invio) per completare l’operazione, senza reali cambiamenti. Sopra all’immagine però, adesso compaiono a sorpresa gli strumenti già presenti su mobile, e possono con facilità essere utilizzati per fare dei piccoli ritocchi.

Si parte con il primo tasto che permette di scegliere delle emoji per aggiungerle, ingrandendole e spostandole a piacimento, e si procede anche per gli sticker e le scritte (utilizzabili con 5 font, moltissimi colori e 3 allineamenti). Sono poi presenti i tasti avanti e indietro, per annullare operazioni appena fatte e riproporle al sistema, ed è anche – per fortuna – disponibile l’icona che serve per tagliare i fotogrammi, riadattandoli di conseguenza nel caso in cui si voglia evidenziare solo alcune parti delle immagini e non mostrare le restanti.

C’è da specificare che la feature, come riportano alcuni utenti, non è ancor arrivata per l’intera community, e trattandosi di un aggiornamento graduale potreste non visualizzarla fin da subito, anche se il problema si risolverà probabilmente già nel corso dei prossimi giorni, e tutti potranno di conseguenza usare le funzionalità aggiuntive di WhatsApp Web appena integrate nel software.