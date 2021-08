Twitter si rifà il look, arrivano il nuovo font e altri dettagli

Twitter ha deciso da pochissimo di cambiare un po’ le carte in tavola della piattaforma, introducendo alcuni piccoli cambiamenti al fine di rifare il look a tutto il sistema, senza tuttavia introdurre grandi cambiamenti. Si tratta di diverse novità abbastanza piacevoli, che probabilmente per un particolare dettaglio mirano anche a migliorare l’efficacia del social network come brand, sempre più utilizzato e adesso maggiormente distinguibile rispetto a tutte le altre piattaforme che presentano feature simili.

Come spiegato attraverso un cinguettio dall’account Twitter Design, la piattaforma ha infatti finalizzato l’introduzione di diversi cambiamenti che nella versione web e per i telefoni potrebbero sembrare a primo acchito un po’ strani, per via dell’abitudine che gli utenti hanno al classico look, ma che dopo qualche tempo risulteranno più che normali. Il tutto è servito in particolar modo per rendere la visuale molto più pulita, senza che i contenuti occupassero l’intero schermo, con anche nuovi background e alcune migliorie.

Notice anything different? Today, we released a few changes to the way Twitter looks on the web and on your phone. While it might feel weird at first, these updates make us more accessible, unique, and focused on you and what you’re talking about. Let’s take a deeper look. 🧵 pic.twitter.com/vCUomsgCNA — Twitter Design (@TwitterDesign) August 11, 2021

Pressoché tutti i colori infatti, come si nota dalle prime immagini e come alcuni utenti possono già riscontrare accedendo (il cambiamento arriverà per tutti nel corso del tempo), pressoché tutti i pulsanti adesso hanno un contrasto elevato. Di conseguenza, gli stessi possono essere riconosciuti quindi con maggiore facilità, differenziandosi dal testo e dal background in particolar modo.

Come ultima novità, forse la più importante, abbiamo l’introduzione del nuovo font, già arrivato come gli altri ulteriori cambiamenti. Questo prende il nome di Chirp, e renderà tutti i testi più riconoscibili, nonché – stando a quanto dichiarato sull’account ufficiale – leggibili con più facilità. Alcune lingue si allineeranno ora automaticamente a sinistra, ulteriore cambiamento con lo stesso fine, e speriamo che il tutto risulti nel corso del tempo significativo in maniera positiva per il sistema.