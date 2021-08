The Flash: Michael Keaton racconta la scena introduttiva di Batman

Michael Keaton ha raccontato a Collider la scena introduttiva del suo Batman nel film The Flash. L'attore ha parlato anche di reminiscenze di Tim Burton.

12—Ago—2021 / 9:34 AM

C’è grande attesa per il ritorno di Michael Keaton nei panni di Batman in The Flash, e dopo che l’attore ha parlato di cosa significa indossare di nuovo i panni del cavaliere oscuro, ora Keaton ha descritto le sensazioni della prima scena sul set in cui compare il personaggio.

Queste sono le parole di Keaton a Collider:

Ritornare a vestire i panni di Batman è stato stranamente facile ed un po’ emozionante. Ho sentito molti ricordi. Senza rivelare molto posso dire che la scena d’introduzione di Batman è davvero grandiosa. Quando ci siamo messi a discuterne, ed abbiamo parlato delle riprese, ho capito che si trattava di qualcosa di grande. Non solo per me, proprio a livello di immaginario. Grandiosa davvero. E ci sono delle reminiscenze di Tim Burton.

Da come potete leggere la prima scena sul set di The Flash è stata per Michael Keaton un vero tuffo nei ricordi, oltre che un qualcosa di grande impatto emotivo. Incalzato ancora sul suo Batman e suoi possibili elementi horror introdotti da Muschietti nel film, Keaton ha detto: