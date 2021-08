La Notte dei Morti Viventi: il trailer del film d’animazione

12—Ago—2021 / 8:46 AM

Dopo che è stata mostrata la prima immagine ed è stata rivelata la data d’uscita sul film d’animazione dedicato a La Notte dei Morti Viventi, ora, per tutti gli appassionati di George A Romero, è disponibile il trailer del lungometraggio, pubblicato da Warner Bros. Entertainment.

Qui sotto trovate il trailer del film d’animazione su La Notte dei Morti Viventi (il video è sottoposto a limiti d’età).

Nel film d’animazione i protagonisti Barbara e Johnny, recandosi davanti alla tomba del padre in Pennsylvania, si ritrovano accerchiati dagli zombie. Barbara troverà rifugio in un casolare in cui resterà intrappolata assieme ad un gruppo di estranei. Insomma, la trama è precisamente quella de La Notte dei Morti Viventi.

Night of the Animated Dead è scritto da John A. Russo e diretto da Jason Axinn, mentre il cast vocale originale vede coinvolti Dulé Hill che farà Ben, Katee Sackhoff sarà Judy, Josh Duhamel e Nancy Travis faranno Harry ed Helen Cooper, Katharine Isabelle sarà la voce di Barbara, James Roday Rodriguez sarà Tom, Jimmi Simpson farà Johnny, e Will Sasso farà Sheriff McClelland.

il lungometraggio uscirà il 21 settembre in digitale, mentre il 5 ottobre saranno disponibili Blu-Ray e DVD.

