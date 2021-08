La Lamborghini Countach ibrida si mostra in alcuni nuovi teaser

12—Ago—2021 / 11:53 AM

Lamborghini continua a deliziarci con alcune nuove anticipazioni della prossima iterazione della Lamborghini Countach, gemma del passato di Sant’Agata che si prepara a tornare (molto probabilmente) in una nuova versione mild hybrid.

I dettagli ovviamente sono ancora molto pochi, ma come spesso succede le teorie della stampa specializzata non mancano. Si parla di una vettura che dovrebbe riprendere alcuni elementi del linguaggio di design della Countach originale. Il powertrain dovrebbe invece essere ripreso, almeno in parte, dalla potente Lamborghini Sian.

Così sotto al cofano dovremmo trovare un V12 con alcuni elementi di elettrificazione. Si parla di una mild hybrid. Non avrà quindi un’autonomia offerta dalla ricarica elettrica, come avviene nelle ibride plug-in. Il powertrain della Sian eroga complessivamente 819 CV, garantendo prestazioni da prima della classe: da 0 a 100Km/h in 2,8 secondi e velocità massima di 355 km/h.

Non sappiamo sella nuova Countach sarà una vettura prodotta in serie – relativamente parlando, chiaramente – o se si tratterà di una one-off prodotta in pochissime unità.

Quanto ad una possibile presentazione ufficiale dell’auto sportiva, si parla con insistenza di un evento in occasione Monterey Car Week. Bisognerebbe aspettare il 15 agosto, tra pochissimi giorni. Di ufficiale – lo ripetiamo – non c’è nulla. Nel frattempo, fortunatamente, possiamo rendere l’attesa più piacevole grazie alle nuove immagini pubblicate sui canali social di Lamborghini.