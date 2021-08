Il più grande furto di criptovalute della storia: 600 milioni di dollari spariti nel nulla

Martedì un gruppo di hacker ha sottratto oltre 600 milioni di dollari in criptovaltue dalle casse di Poly Network. È un furto che non ha precedenti.

Questo martedì, un gruppo di hacker ha sottratto dalle casse di Poly Network 613 milioni di dollari in asset digitali. È il furto di criptovalute più grande di sempre. Nel frattempo, per gentile concessione dei criminali, sono tornati indietro 260 milioni di dollari.

Poly Network non è un exchange normale, ma è una piattaforma di finanza decentralizzata, DeFi, progettata per garantire l’interoperabilità tra blockchain diverse. In altre parole: consente di scambiare token distribuiti su network diversi.

Ad un’indagine preliminare, è risultato che gli hacker abbiano sfruttato una vulnerabilità di uno degli smart contract usati dalla piattaforma, ossia un protocollo informatico per dare esecuzione automatica ad un contratto. Lo smart contract in questione, scrive Reuters, per funzionare necessitava di un’enorme pool di liquidità .

Gli hacker sarebbero riusciti a modificare il protocollo dello smart contract in questione, facendo sì che ad ogni scambio di token, i fondi venissero in realtà dirottati su tre indirizzi wallet terzi, di loro proprietà. Complessivamente, i criminali hanno così rubato 12 diversi tipi di criptovalute per un valore complessivo di diverse centinaia di milioni di dollari. Gli hacker avrebbero nel frattempo restituito 260 milioni di dollari. In queste ore circola un messaggio, ancora non verificato, di uno dei presunti hacker, che avrebbe spiegato che l’attacco aveva lo scopo di rivelare al mondo la presenza del bug, con modalità da ‘white hacker’. Da qui il motivo della restituzione di parte dei fondi sottratti.

SlowMist, un’azienda che si occupa di sicurezza informatica con un focus proprio sulle criptovalute, è riuscita a risalire ad alcune impronte digitali di almeno uno degli hacker, oltre all’IP del suo indirizzo di posta elettronica. SlowMist non ha ancora rivelato pubblicamente l’identità del presunto hacker, ma ha dichiarato che si è indubbiamente trattato di un “attacco pianificato a lungo”.