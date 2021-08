Evil Dead: il regista del reboot riduce al minimo le possibilità del sequel

Fede Alvarez ha diretto nel 2013 il reboot di Evil Dead, da quel film però non è stato mai sviluppato un sequel, di cui però lo stesso regista ha provato a parlare di recente. Alvarez ha provato a spiegare la situazione sul sequel di Evil Dead direttamente a Comicbook.com.

Ecco le parole del regista:

C’una possibilità per il sequel, però dovremmo smetterla di dire queste cose per non fare uscire subito i titoli (ride ndr). Io, Rob Tapert e Sam Raimi siamo come una famiglia, per tutti noi è stata una cosa grandiosa fare il film, ci ha creato una vera e propria carriera. Ne parliamo spesso del sequel, anche se non siamo ancora arrivati alla vera e propria fase di scrittura. Non abbiamo mai realizzato una sceneggiatura, ma sapevamo dove dovevamo andare a parare, ma per diverse ragioni tutto questo non è successo. E adesso sul cammino è arrivato anche Evil Dead Rise.