The Flash – Michael Keaton rivela: “Indossare il costume di Batman è stato sorprendentemente normale”

Michael Keaton tornerà ad essere Batman in The Flash. L'attore ha rivelato che vestire di nuovo i panni del personaggio è stato sorprendentemente normale.

11—Ago—2021 / 9:31 AM

Con l’uscita di The Flash sarà attesissima l’apparizione del Batman di Michael Keaton che, di recente, ha voluto parlare della sua esperienza sul set del film, raccontando l’effetto che gli ha fatto vestire di nuovi i panni del cavaliere oscuro, un qualcosa che ha definito “sorprendentemente normale”.

Queste sono le parole di Michael Keaton sul suo Batman in The Flash, rilasciate a Jake Hamilton:

Posso dire che è stato sorprendentemente normale, ma strano. Quando ho iniziato a girare un sacco di ricordi sono riaffiorati alla mente. Se ho parlato con Tim Burton ultimamente? No, ma solo per il fatto che siamo tutti e due impegnati.

Insomma, gli appassionati del Batman di Tim Burton non vedono l’ora di potersi gustare di nuovo Michael Keaton nei panni del cavaliere oscuro. E, ricordiamo che ci sarà in The Flash anche Ben Affleck, che tornerà a vestire i panni di Bruce Wayne, lo stesso character che fino ad ora ha fatto parte del DC Cinematic Universe.

La storia di Flashpoint sarà al centro di The Flash, un film che sarà pieno di paradossi temporali e situazioni al limite nate dal tentativo di Barry Allen di impedire la morte della madre. Il regista del film è Andy Muschietti.