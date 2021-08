OnePlus presenterà uno smartphone con due schermi e lo farà oggi

Nella giornata di oggi Samsung terrà il suo evento Samsung Galaxy Unpacked, un evento interamente dedicato alla presentazione delle nuove generazioni di smartphone pieghevoli. OnePlus ha approfittato del clima di hype per mostrare il teaser di un suo inedito e misterioso smartphone con doppio schermo.

Il teaser, una breve clip che mostra uno smartphone a doppio schermo, è accompagnato esclusivamente da una data: 8 agosto, ore 10 am ET, ossia le 16:00 di oggi pomeriggio, ora italiana.

Più che un vero e proprio smartphone pieghevole, il teaser ricorda uno smartphone a doppio schermo sulla falsa riga del Microsoft Surface Duo e dell’LG v60 5G. In passato Pete Lau, CEO di OnePlus, aveva più volte ribadito il disinteresse della sua azienda per il segmento degli smartphone pieghevoli.

“La tecnologia è troppo acerba, non vogliamo consegnare un prodotto in beta ai nostri clienti”, aveva detto in almeno una mezza dozzina di interviste diverse. Non è un impegno in senso assoluto a non produrre smartphone con schermo pieghevole, quanto una promessa di voler aspettare l’evoluzione del settore e arrivare sul mercato con un prodotto privo di difetti.

Secondo un recente report a cura di Counterpoint Research, gli smartphone pieghevoli potrebbero iniziare a prendere il sopravvento a partire dal 2023. Fino ad allora, verosimilmente continueranno ad occupare una nicchia del mercato. Appuntamento alle 16 di oggi per scoprire qualcosa di più sul nuovo insolito prodotto (concept?) di OnePlus.