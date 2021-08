Madres paralelas: Instagram censura il poster, ma poi si scusa

Un capezzolo che versa una goccia di latte, all’interno di un occhio stilizzato: questa l’immagine che ha scatenato la censura di Instagram ai danni del nuovo film di Pedro Almodóvar, Madres Paralelas. Il poster del film, difatti, dopo essere stato pubblicato sul social network nei giorni scorsi, è stato vittima di censura aprioristica data la presenza di “nudo”.

La cosa, naturalmente, ha suscitato scalpore e Instagram si è premurata di revocare il ban dell’immagine, rilasciando anche una dichiarazione in merito:

Facciamo eccezioni per consentire nudità in alcune circostanze, che includono i casi di contenuti artistici acclarati. Abbiamo recuperato su Instagram il post di divulgazione del poster del film di Almodóvar e siamo davvero dispiaciuti dell’eventuale confusione causata.

Le regole ufficiali di Instagram prevedono, difatti, la censura del nudo sul network, non solo nel caso di atti sessuali ma anche di semplici nudi di vario tipo, anche artistici. In teoria, sono consentiti solo casi di arte classica e contesti naturali di allattamento e salute.

Non è chiaro se la censura avvenuta sia stata frutto di algoritmo o di semplice bigottismo, ma fortunatamente è stata risolta senza ulteriori strascichi.

Questa la sinossi del film, in arrivo in sala il 28 ottobre:

Due donne, Janis e Ana, condividono la stanza di ospedale nella quale stanno per partorire. Sono due donne single, entrambe in una gravidanza non attesa. Janis, di mezza età, non ha rimpianti e nelle ore che precedono il parto esulta di gioia. Ana invece è un’adolescente spaventata, contrita e traumatizzata. Janis tenta di rincuorarla mentre passeggiano tra le corsie dell’ospedale come delle sonnambule.

Le poche parole che scambiano in queste ore creeranno un vincolo molto forte tra le due e il fato, nel fare il suo corso, complicherà in maniera clamorosa le vite di entrambe.

