Free Guy – Eroe per Gioco: nuovo spot italiano dal film con Ryan Reynolds in uscita oggi

La vita è troppo breve per non essere l’eroe protagonista: ecco dunque che Guy, da tizio ordinario, diventa l’eroe che salverà il mondo… anche se quello in cui vive è “solo” un videogioco open world! Free Guy – Eroe per Gioco debutta oggi nei cinema italiani e noi vi proponiamo il nuovo spot ufficiale italiano.

Diretto da Shawn Levy, il film è interpretato da Ryan Reynolds, Jodie Comer, Lil Rel Howery, Joe Keery, Utkarsh Ambudkar e Taika Waititi.

Questa la sinossi della pellicola:

In Free Guy – Eroe per Gioco, un impiegato di banca che scopre di essere un personaggio all’interno di un videogioco open world decide di diventare l’eroe della propria storia e di riscrivere il suo personaggio. In un mondo senza limiti, il protagonista è determinato a diventare colui che salverà il suo mondo a modo proprio…prima che sia troppo tardi.

