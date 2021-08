Clickbait: trailer e foto della miniserie thriller in arrivo su Netflix

Il rapimento di Nick Brewer, dai sinistri intrecci online, spinge la sua famiglia a una corsa contro il tempo per scoprire l’identità e le ragioni del responsabile: questo l’incipit di Clickbait, miniserie thriller in arrivo il 25 agosto su Netflix.

La miniserie in otto episodi mette al centro i personaggi, analizzando in che modo i social media fanno leva sui nostri istinti più incontrollabili e pericolosi ed evidenziando la frattura sempre maggiore tra la vita reale e quella virtuale.

Ideata da Tony Ayres e Christian White e prodotta da David Heyman, vede come registi Brad Anderson ed Emma Freeman; nel cast, Zoe Kazan, Betty Gabriel, Adrian Grenier e Phoenix Rael.

Questa la sinossi ufficiale della serie:

Nick Brewer (Adrian Grenier) è un padre, marito e fratello affettuoso che un bel giorno sparisce misteriosamente. Un video diffuso su Internet lo mostra picchiato a sangue con in mano un cartello che dice: “Io abuso le donne. A 5 milioni di visualizzazioni morirò”. Che sia una minaccia o una confessione? O magari entrambe? La sorella (Zoe Kazan) e la moglie (Betty Gabriel) si affrettano per cercare di trovarlo e salvarlo, ma scoprono un lato di Nick che non conoscevano. Clickbait è una miniserie di otto episodi raccontata da diversi punti di vista, per creare un thriller avvincente e ad alta tensione che esplora i modi in cui i nostri impulsi più pericolosi e sfrenati siano fomentati nell’era dei social media, svelando una frattura sempre più grande tra le nostre identità virtuali e reali.

