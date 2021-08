Catwoman – Halle Berry non rimpiange il film: “Fu uno dei miei ingaggi più alti”

Nonostante Catwoman sia costato ad Halle Barry un Razzie Awards ed una memoria imperitura per aver partecipato ad uno dei peggiori cinecomics di sempre, l’attrice non rimpiange il film, ed anzi, di recente, ha parlato dei motivi per cui è valsa la pena esserne la protagonista.

Parlando a Entertainment Weekly, Halle Barry ha detto della sua Catwoman:

Quella parte mi valse uno degli ingaggi più alti di tutta la mia vita, e credo non ci sia nulla di sbagliato in questo. Non mi sento un’attrice che pensa solo a fare film da premi. Quando ottieni dei risultati importanti pensi che sia tutto pronto a cambiare, ma la realtà è che non è cambiato tutto dal giorno alla notte. Ho dovuto ritornare a lavorare ed a combattere.

A livello di guadagni Catwoman fu un vero e proprio flop che, su un budget di 100 milioni arrivò ad incassarne solo 82. Di recente Halle Barry ha parlato nuovamente del character da lei interpretato, segnalando quella che, a suo parere, è stata la migliore Catwoman di sempre, ovvero Eartha Kitt.

