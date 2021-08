Batman ’89: rivelato il look di Robin per il fumetto

Dopo che sono state mostrate le prime pagine di Batman ’89, e dopo che il primo albo della miniserie è appena uscito negli Stati Uniti ed è disponibile in digitale in in lingue inglese, ora è stato mostrato, per la prima volta, il look di Robin, che nei film di Tim Burton avrebbe dovuto fare un’apparizione, che successivamente è stata cancellata.

Questa è l’immagine che rivela il look di Robin in Batman ’89.

Si tratta di un Robin di colore, che rispetta la scelta di casting che era stata fatta all’epoca, considerando che la parte doveva essere assegnata a Marlon Wayans. A realizzarla è stato il disegnatore Joe Quinones, che ha dichiarato:

Spero che il personaggio possa risultare abbastanza forte in questa serie da far comprendere agli appassionati la sua presenza. Non si può definire che una storia sia su Batman e Robin, fino a quando non la si può considerare allo stesso modo su Robin e Batman.

L’autore della sceneggiatura Sam Hamm è a sua volta lo sceneggiatore anche del copione del film di Tim Burton. Su di lui Joe Quinones ha detto:

Lui sa come legare bene questi personaggi. In questa storia sta inserendo degli elementi veramente intensi, che danno tanto senso e che non si sono potuti concretizzare dopo Batman: Il Ritorno. Per me da fan è entusiasmante poter leggere questa storia, ed è un privilegio poterla disegnare.

La miniserie sarà composta complessivamente da sei numeri.